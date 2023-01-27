Лондон, 27 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Известная по роли в драматическом фильме «Королева» актриса Сильвия Симс скончалась в возрасте 89 лет в Британии, 27 января передает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление детей покойной.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

В драме «Королева», вышедшей в 2005 году, она сыграла Елизавету Боуз-Лайон — мать британской королевы Елизаветы II. Симс была трижды номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за участие в фильмах «Женщина в халате» (1957), «На этой улице нет деревьев» (1959) и «Финиковая косточка» (1974).

Актриса также снималась в телевизионных сериалах. Так она сыграла роль бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в телефильме «Тэтчер: Последние дни» (1991).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Сеуле умер южнокорейский актер театра и кино На Чхоль. Ему было 36 лет. Причиной смерти стали «обострившиеся проблемы со здоровьем».