Киев, 27 января, 2023, 22:56 — ИА Регнум. На Украине продолжается розыск и конфискация имущества запрещённых политических партий, сообщает 27 января Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В 2022 году агентство проработало 28 запросов министерства юстиции Украины относительно розыска и последующей передачи имущества в собственность государства.

В рамках обработки запросов была проанализирована информация о более чем 2 тысячах юридических лиц — политических партий, их организаций и ячеек — на предмет наличия активов.

В результате в течение прошлого года было разыскано: 17 единиц автомобильного транспорта; денежные средства в сумме 20,8 млн гривен ($563 тыс.); 24 единицы жилой недвижимости; 45 единиц нежилой недвижимости.

Напомним, что по решению суда на Украине запрещены 13 «пророссийских» политических партий, среди которых: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, Прогрессивная социалистическая партия, «Оппозиционная платформа — За жизнь». В прошлом году Национальное агентство получило дополнительные полномочия по розыску их активов.