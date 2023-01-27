В Саксонии раскритиковали главу МИД Германии за слова о «войне с Россией»
Премьер-министр Саксонии призвал главу МИД ФРГ дать разъяснения после ее слов о «войне с Россией»
Берлин, 27 января, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок должна прокомментировать свое заявление по поводу того, что ФРГ находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер 27 января в интервью газете Sächsische Zeitung.
Руководитель правительства немецкого региона подчеркнул, что немецкий министр иностранных дел является «главным дипломатом» страны. Кречмер отметил, что Бербок должна тщательно прорабатывать свои высказывания.
Он добавил, что в складывающейся «острой ситуации» власти Германии не могут позволить себе двусмысленных заявлений.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января немецкое министерство иностранных дел объявило, что поддержка Киева Берлином якобы не превращает ФРГ в сторону вооруженного конфликта на украинской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкий посол в Москве Александр граф Ламбсдорф должен прояснить противоречащие друг другу заявления внешнеполитического ведомства ФРГ и Анналены Бербок.