Берлин, 27 января, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок должна прокомментировать свое заявление по поводу того, что ФРГ находится в состоянии войны с Россией, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер 27 января в интервью газете Sächsische Zeitung.

Petra B. Fritz Германия

Руководитель правительства немецкого региона подчеркнул, что немецкий министр иностранных дел является «главным дипломатом» страны. Кречмер отметил, что Бербок должна тщательно прорабатывать свои высказывания.

Он добавил, что в складывающейся «острой ситуации» власти Германии не могут позволить себе двусмысленных заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января немецкое министерство иностранных дел объявило, что поддержка Киева Берлином якобы не превращает ФРГ в сторону вооруженного конфликта на украинской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкий посол в Москве Александр граф Ламбсдорф должен прояснить противоречащие друг другу заявления внешнеполитического ведомства ФРГ и Анналены Бербок.