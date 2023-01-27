Москва, 27 января, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Руководитель Центрального информационно-технического управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрий Васильев был помещён под арест, сообщает 27 января ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM В СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил Васильева до 26 марта в следственный изолятор.

Судебное заседание по просьбе следствия проводилось в закрытом режиме. Васильев обвиняется в получения взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Васильев был задержан прямо на своём рабочем месте. В здании ФТС следователи и сотрудники ФСБ провели обыск.