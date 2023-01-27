Тель-Авив, Израиль, 27 января, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Нападение со стрельбой на синагогу в Иерусалиме, в результате которого погибли как минимум пять человек, рассматривается как теракт полицией Израиля. Об этом 27 января сказано в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте происшествия пострадали несколько человек. Террорист был нейтрализован», — уточняется в сообщении.

Атака со стрельбой на синагогу в Восточном Иерусалиме произошла вечером 27 января. В результате нападения погибли как минимум пять человек, пострадали не менее десяти человек.

Обстоятельства нападения уточняются. На месте происшествия работает полиция и медики.