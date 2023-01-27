Нджамена, 27 января, 2023, 22:18 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Чаде, 27 января сообщило правительство страны.

(сс) Dan Автобус

Инцидент произошел недалеко от города Ум-Хаджер. В автобусе находился 31 человек, когда он столкнулся с грузовым автомобилем.

По предварительной версии, к аварии привело превышение скорости водителем автобуса, а также его невнимательность и усталость.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на востоке Польши перевернулся автобус, который следовал из Белоруссии в Италию. В нем ехало 37 человек. В результате ДТП пострадали семеро из них.