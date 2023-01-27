Москва, 27 января, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Теракт в синагоге в Израиле в день памяти жертв Холокоста особенно циничен, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Теракт в синагоге Иерусалима сейчас, в день памяти жертв Холокоста — особенно циничен, особенно неприемлем и особенно ужасен», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Израиль, мы с вами, добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Иерусалиме по меньшей мере восемь человек были убиты и 10 ранены в результате выстрелов на выходе из синагоги, пишет The Ierusalem Post. По данным издания, террорист был застрелен представителями правоохранительных органов при попытке скрыться.