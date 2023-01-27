Иерусалим, 27 января, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли в результате вооружённого нападения на синагогу в Иерусалиме. Об этом 27 января сообщает газета «Таймс оф Исраэл».

Israel Police Полиция. Израиль

По предварительным данным, которые приводит пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА), в результате нападения погибли пять человек, ещё как минимум десять человек получили ранения.

На месте происшествия работают медики и парамедики МДА, по прибытии на место происшествия были обнаружены пятеро погибших и десять пострадавших с травмами разной степени тяжести.

Также уточняется, что нападавший был нейтрализован полицией.