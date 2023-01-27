Рим, 27 января, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В министерстве обороны Италии считают, что третья мировая война началась бы в случае появления российских танков в Киеве или у границ Европы. Главная задача — не допустить этого. Такое мнение высказал главы ведомства Гуидо Крозетто, пишет агентство ANSA.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press Гуидо Крозетто

«Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия — единственный способ остановить третью мировую войну», — приводит издание слова министра обороны Италии.

Напомним, о том, что поставка танков Киеву может быть планом НАТО на третью мировую войну, ранее заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя решение Запада передать Украине танки Leopard и Abrams.

Это мнение поддержал сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, который заявил в ходе выступления в бундестаге, что решение о передаче Украине танков Leopard 2 ведет напрямую к третьей мировой войне.

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