Вена, 27 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Прошло пять месяцев с тех пор, как Киев получил предложение Москвы по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 27 января сообщил на телеканале «Россия 24» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

По его словам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси передал документ главе МИД Украины Дмитрию Кулебе в Нью-Йорке ещё 21 сентября.

«С тех пор пошёл уже пятый месяц, и украинцы так на этот документ и не отреагировали», — сказал Ульянов.

Он отметил, что ожидает продвижения по этому вопросу ближе к концу февраля, но это не гарантировано. Ульянов отметил, что принимаемые ранее методы «пробуксовывают», следовательно, нужно искать новые.

Постпред добавил, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС ещё не будет гарантией, что прекратятся обстрелы станции, но всё равно киевскому режиму это будет делать сложнее.

«Должен отметить, что с 20 ноября обстрелов территории станции непосредственно внутри ее периметра украинцы не допускают», — сообщил Ульянов.

Напомним, в ноябре 2022 года на ЗАЭС побывали эксперты МАГАТЭ. Им представили доказательства, что украинская сторона 19 и 20 ноября обстреливала станцию.