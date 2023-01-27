Бразилиа, 27 января, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от переговоров о поставках Германии снарядов для танков, так как опасается, что их передадут киевскому режиму. Об этом 27 января сообщает бразильская газета Folha de S. Paulo.

Manuel Cortina/ZUMA/ТАСС Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

По данным журналистов, решение главы республики было объяснено фразой: «не стоит провоцировать русских».

Сообщается, что вопрос обсуждался 20 января на совещании представителя пропрезидентской Партии трудящихся с главой минобороны страны Жозе Мусио Монтейро и армейскими военачальниками до того, как главкома сухопутных войск Жулио Сезара Арруду отправили в отставку. Якобы он тогда поднял вопрос о поставке снарядов в Германию.

Напомним, 23 января представитель Конгресса США Майкл Маккол заявил, что выступает за передачу Киеву оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения удара по Крыму.