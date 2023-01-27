В Бразилии сообщили об отказе поставить ФРГ снаряды из опасений перед РФ
Президент Бразилии отказался поставлять снаряды Германии, чтобы они не попали на Украину Киеву — СМИ
Бразилиа, 27 января, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от переговоров о поставках Германии снарядов для танков, так как опасается, что их передадут киевскому режиму. Об этом 27 января сообщает бразильская газета Folha de S. Paulo.
По данным журналистов, решение главы республики было объяснено фразой: «не стоит провоцировать русских».
Сообщается, что вопрос обсуждался 20 января на совещании представителя пропрезидентской Партии трудящихся с главой минобороны страны Жозе Мусио Монтейро и армейскими военачальниками до того, как главкома сухопутных войск Жулио Сезара Арруду отправили в отставку. Якобы он тогда поднял вопрос о поставке снарядов в Германию.
Напомним, 23 января представитель Конгресса США Майкл Маккол заявил, что выступает за передачу Киеву оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения удара по Крыму.