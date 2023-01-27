Москва, 27 января, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Инвестиции в акционерный капитал на финрынке в 2023 году должны быть увеличены. Поручение об этом дал президент РФ Владимир Путин правительству РФ. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, региональные власти и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Как отмечается в документе, опубликованном 27 января на сайте Кремля, должны быть приняты меры по увеличению в 2023 году «на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании».

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Ранее сообщалось, что в течение текущей недели объём международных резервов России увеличился на $2,6 млрд.