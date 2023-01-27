Москва, 27 января, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Информация о ходе работы по созданию цифрового профиля здоровья должна быть представлена Минздравом России к 15 апреля. Поручение об этом дал ведомству президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Минздрав РФ

«Минздраву России с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы», — говорится в поручении главы государства, опубликованном 27 января на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение данного поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.