Грозный, 27 января, 2023, 21:19 — ИА Регнум. В Европе намеренно разжигают национальную вражду, подталкивая мусульман к провокационным действиям. Сжигая Коран, сатанисты посягают на святое для всех мусульман, и делается это из-за конфликта на Украине, поэтому для всех верующих это священная война. Об этом 27 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя происходящие в последние дни в ряде стран Европы акты вандализма — сжигание экземпляров Корана.

Сергей Гунеев/РИА Новости Рамзан Кадыров

«Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, от совершения подобных провокаций «лицемеры из числа руководства этих стран еще имеют наглость открещиваться», что является примером двуличия, так акты вандализма проходят «под чутким контролем полиции, а значит с позволения той же власти».

Кадыров напомнил, что «Европа — это НАТО», и «натовские псы разбросаны по всей линии соприкосновения на Украине».

«Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких. Маски сорваны», — подытожил глава Чечни.

Напомним, 23 января в Швеции датско-шведский политик Расмус Палудан, сжёг экземпляр Корана возле посольства Турции в Стокгольме. В Дании он совершил такой же акт вандализма по отношению к мусульманской святыне у мечети в Копенгагене 27 января. Также были совершены подобные акции в других местах столицы Дании.