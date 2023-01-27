Вашингтон, 27 января, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не считает приоритетом переговоры с Ираном, но не исключает военный способ решения проблем с данной страной. Об этом 27 января сообщает саудовский телеканал Al-Hadath, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден не будет исключать военного выбора с Ираном», — сказал собеседник журналистам.

Он добавил, что Байден хотел бы вернуться к ядерной сделке, но пока считает, что время для этого сейчас неподходящее.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден серьёзно оценивает угрозу национальной безопасности в связи со стремлением Ирана создать ядерное оружие. Президент считает, что этого не должно произойти.