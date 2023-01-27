Москва, 27 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием участникам и гостям традиционной церемонии вручения национальной премии за успехи в кинематографе «Золотой орёл». Текст обращения 27 января был обнародован на сайте Кремля.

Антон Новодережкин/ТАСС Вручение национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве

Российский лидер отметил, что среди номинантов на премию есть не только признанные мастера, но и одарённая молодёжь.

«Это убедительно свидетельствует о том, что замечательные традиции отечественной школы кинематографии обогащаются интересными идеями и замыслами», — говорится в телеграмме.

Путин отметил важность того, чтобы всех объединяла любовь к киноискусству и понимание, насколько оно важно для формирования мировоззрения и воспитания молодого поколения. Президент также поздравил лауреатов премии.

Напомним, премия «Золотой орёл» является национальной кинонаградой России и присуждается с 2002 года. В ней предусмотрено 24 номинации.