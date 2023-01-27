Варшава, 27 января, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Варшава выступила с инициативой создать коалицию стран, у которых на вооружении стоят немецкие танки Leopard 2. Об этом 27 января сообщил в соцсети Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Мы в кругу обладающих танками Leopard 2A4 стран обсудили создание коалиции доноров современного бронетанкового вооружения для Украины», — написал военный министр.

Напомним, Польша первой выступила с инициативой поставить киевскому режиму 14 танков Leopard 2, но не могла этого сделать без согласования с Берлином. 24 января в Германии согласились поставить также 14 «леопардов». После этого о желании передать четыре таких же танка сообщили в Канаде.