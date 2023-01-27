Москва, 27 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке привлечения инвестиций в проекты производства приоритетной промышленной продукции. На эти цели в 2023 году будет направлено около 2 трлн рублей. Об этом говорится в поручении, которое глава государства дал правительству России и ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития ВЭБ. РФ обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, с учетом необходимости обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 триллионов рублей в 2023 году», — говорится в документе, опубликованном 27 января на сайте Кремля.

С докладом о выполнении поручения ответственные ведомства должны выступить до 1 марта 2023 года и далее раз в полугодие.