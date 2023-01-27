Москва, 27 января, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2023 году рост зарплат, а также снижение уровня бедности. Также глава государства дал поручение по обеспечению увеличения продолжительности жизни и рождаемости. Эти поручения оформлены в качестве поручения правительству РФ и Центробанку и опубликованы 27 января на сайте Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание… достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <…> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости», — сказано в документе.

Ответственных за выполнение этого поручения обязали отчитаться до 1 марта и далее докладывать один раз в месяц.