Вашингтон, 27 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. На заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о взрывах на «Северных потоках» критически отреагировал экс-кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака, который также является правозащитником. Критическое заявление он разместил 27 января в соцсети Twitter.

CNP/AdMedia/Global Look Press Виктория Нуланд

«Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые полагают, что в решениях этих преступников есть некий моральный расчёт», — написал Барака.

Он также заявил, что действующим властям «наплевать» на происходящее на Украине.

Ранее Нуланд заявила, что в Госдепе США «очень рады» подрыву «Северных потоков».

Напомним, исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг кивнул, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он виновным во взрывах на «Северных потоках» страну, входящую в НАТО.