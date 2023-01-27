Донецк, 27 января, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика будет освобождена в течение максимум полутора месяцев. Такой прогноз сделал командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Река/ТАСС Апты Алаудинов

Его расчёты основываются на том, что ВСУ в последнее время понесли большие потери в живой силе и отступают.

«Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад <…>. Я думаю, что в ближайшие максимум месяц–полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной», — заявил командир «Ахмата».

Напомним, ранее Апты Алаудинов заявил, что город Артемовск будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Для ВСУ остался всего один выход из города, остальные заблокированы, сообщил командир «Ахмата».