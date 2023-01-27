Варшава, 27 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обрушения жилого дома после взрыва газа в Катовицах на юге Польши. Об этом 27 января журналистам сообщил нижнесилезский воевода Ярослав Обремский, пишет Gazeta Prawna.

Michal Meissner/EPA/ТАСС Трехэтажный жилой дом разрушен в результате взрыва газа в городе Катовице на юге Польши

По его словам, спасатели, обыскивающие обломки, образовавшиеся после взрыва газа в районе Шопенице, обнаружили тело второго разыскиваемого под завалами человека. Обе женщины мертвы.

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«Во время поисково-спасательных работ было найдено тело второго человека. К сожалению, также была констатирована смерть этого человека», ― уточнил воевода.

Ранее полиция сообщала, что, согласно установленным данным, в здании должны были находиться в момент взрыва семь человек. Однако позднее выяснилось, что там жили ещё два человека: мать и дочь. Начались их поиски. Тело первой женщины спасатели обнаружили около 12:30 по местному времени, тело второй нашли более чем через два часа.

«Скорее всего, под обломками уже никто не находится. Но поисково-спасательные работы будут продолжены», ― добавил Обремский.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 января на юге Польши в жилом доме произошёл взрыв газа. В результате взрыва дом рухнул. Из здания и из-под завалов в катовицком районе Шопенице были извлечены или вышли своими силами семь человек, в том числе двое детей. Трое из них попали в больницу.

Ранее полиция сообщала, что, согласно установленным данным, в здании должны были находиться в момент взрыва семь человек.