Берлин, 27 января, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Берлин, скорее всего, не будет поставлять Киеву истребители. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью, опубликованном 27 января газетой Sueddeutsche Zeitung.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Борис Писториус

«Я думаю, что об этом [поставке истребителей] не может быть и речи», — сказал Писториус.

Он объяснил, что истребители гораздо сложней в использовании, чем танки. Кроме того, воздушная авиация имеет больший радиус действия и другую огневую мощь.

Напомним, в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что ФРГ не будет поставлять танки киевскому режиму, так как это «было бы катастрофой».