В минобороны Германии объяснили отказ поставлять Киеву истребители
Берлин, 27 января, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Берлин, скорее всего, не будет поставлять Киеву истребители. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью, опубликованном 27 января газетой Sueddeutsche Zeitung.
IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Борис Писториус
«Я думаю, что об этом [поставке истребителей] не может быть и речи», — сказал Писториус.
Он объяснил, что истребители гораздо сложней в использовании, чем танки. Кроме того, воздушная авиация имеет больший радиус действия и другую огневую мощь.
Напомним, в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что ФРГ не будет поставлять танки киевскому режиму, так как это «было бы катастрофой».