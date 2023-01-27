Москва, 27 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести поправки в законодательство для поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том числе предоставление налоговых льгот. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот», — говорится в тексте поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства поручил правительству доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023–2025 годах создания модельных библиотек в регионах.