Москва, 27 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Российская сторона вызвала временную поверенную в делах Латвии Дацию Рутка в МИД РФ и заявила ей решительный протест в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Об этом 27 января говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Григорий Сысоев/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш выходит из здания МИД РФ в Москве

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«Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом ― в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России», ― отмечено в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что эти шаги поощряются США и некоторыми другими недружественными для России странами. Кроме того, в МИД заявили, что не видят смысла «ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».

«Послу Латвии Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», ― указали в министерстве.

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При этом в МИД РФ всю ответственность за нынешнюю ситуацию Возложили на государственное руководство Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии, следуя русофобии вслед за Эстонией, заявили, что понижают уровень дипотношений с Россией и потребовали отъезда российского посла из Риги до 24 февраля 2023 года. Латвия также отзовёт своего посла из Москвы к этому сроку.

В МИД России, в свою очередь, заявили «такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет», пообещав жёстко реагировать на любые подобные враждебные действия.