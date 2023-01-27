Москва, 27 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля доложить о мерах, направленных на финансирование в 2023–2025 годах создания модельных библиотек в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано 27 января на сайте Кремля.

Александр Кряжев/РИА Новости Модельная библиотека

«Обеспечить в 2023–2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации», — говорится в тексте поручения.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства Владимир Путин поручил правительству внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда «Круг добра».