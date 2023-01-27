Москва, 27 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить поступление средств из Фонда национального благосостояния для софинансирования проектов, предусматривающих строительства 260 гражданских судов к 2027 году. Об этом говорится в перечне поручений, размещённых 27 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов», — говорится в поручении.

Президент РФ ожидает получить доклад по этому вопросу до 15 апреля.

Кроме того, Путин поручил обеспечить производство до 2030 года не менее 700 отечественных гражданских воздушных судов, в том числе вертолётов.