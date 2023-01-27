Москва, 27 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В России будут созданы общеобразовательные организации с передовыми технологиями. Поручение об этом дал президент России Владимир Путин правительству РФ. Проект должен быть реализован в ряде субъектов России в качестве пилотного. В опубликованном на сайте Кремля документе сказано, что доклад по этому поручению необходимо представить до 1 апреля 2023 года и далее каждый квартал.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Псковской и Рязанской областей, а также с органом исполнительной власти одного из новых субъектов РФ реализовать в 2023–2025 годах пилотный проект по созданию (строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, <…> применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых технологий и методов обучения», — говорится в поручении.

Согласно документу исполнителям поручения необходимо обеспечить общеобразовательные организации кадрами с помощью конкурсного отбора, а также создать информационную систему для координации деятельности общеобразовательных организаций и внедрить её в федеральную государственную информационную систему «Моя школа».