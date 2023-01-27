Нью-Йорк, США, 27 января, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Эстония, Литва, Польша потребовали снизить лимит цен на российскую нефть и установить его между $40 и $50 за баррель. Об этом 27 января сообщает Bloomberg.

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти

«Коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей настаивает на снижении предела цен на сырую [российскую] нефть, который они считают слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами», — говорится в сообщении агентства.

По информации журналистов, США и ряд союзных им государств считают, что пересмотр потолка цен нужно отложить на март, так как действующий лимит в $60 и так якобы работает. Но ряд других стран призывают активней использовать данный механизм.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство России внимательно отслеживает цены на нефть, чтобы не допустить ущерба российской экономике.