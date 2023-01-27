Копенгаген, 27 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Отношения между двумя Данией и Турцией, несмотря на произошедший инцидент с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, остаются хорошими. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает агентство Ритсаус бюро.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Акция протеста у посольства Швеции в Стамбуле

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«У Дании хорошие отношения с Турцией, и этот случай их не меняет», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Расмуссен также подтвердил, что посол Дании в Анкаре Данни Аннан был вызван в МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжёгший Коран у посольства Турции в Стокгольме, обещал организовать новые экстремистские акции. Он заявил, что только от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зависит, будут ли они осуществлены.

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Палудан дал обещание, что «больше никогда в жизни не сожжёт Коран перед турецким посольством», если власти Турции дадут добро на вхождение Швеции в военный блок. Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не собирается поддерживать заявку Стокгольма на вступление в НАТО.