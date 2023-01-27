Москва, 27 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В России будет предложена система мотивации работников первичного звена здравоохранения. Поручение об этом дал Министерству здравоохранения РФ президент России Владимир Путин. В опубликованном на сайте Кремля документе установлен срок исполнения поручения — 1 марта 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«Представить предложения по усилению мотивации медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения к улучшению качества и доступности медицинской помощи населению»,— говорится в поручении.

Также отмечается, что Минздрав должен разработать критерии оценки качества оказываемой медпомощи. Они должны быть основаны на анализе состояния здоровья населения, прикрепленного к конкретной медицинской организации. Также должна быть учтена удовлетворенность граждан оказываемыми в больницах и поликлиниках услугами.