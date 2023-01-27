Копенгаген, 27 января, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В Дании совершен акт вандализма по отношению к мусульманской святыне. У мечети в Копенгагене 27 января был сожжен Коран. Акт сожжения совершил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, пишет агентство Франс Пресс.

EPA/Olafur Steinar Gestsson/ТАСС Расмус Палудан сжигает Коран в Дании

Палудан заявил, что такие акции он намерен продолжать до тех пор, пока Турция не разрешит Швеции присоединиться к НАТО. Проведение подобных акций в будущем зависит только от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, ранее сообщалось, что акты сожжения Корана были совершены в нескольких районах столицы Дании, в том числе перед зданием консульства России. Ответом на эту акцию стало заявление российской дипмиссии с осуждением позиции властей, при попустительстве которых стал возможен этот вандализм.