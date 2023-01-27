У мечети в Дании лидер ультраправой партии сжёг Коран
Копенгаген, 27 января, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В Дании совершен акт вандализма по отношению к мусульманской святыне. У мечети в Копенгагене 27 января был сожжен Коран. Акт сожжения совершил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, пишет агентство Франс Пресс.
Палудан заявил, что такие акции он намерен продолжать до тех пор, пока Турция не разрешит Швеции присоединиться к НАТО. Проведение подобных акций в будущем зависит только от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, ранее сообщалось, что акты сожжения Корана были совершены в нескольких районах столицы Дании, в том числе перед зданием консульства России. Ответом на эту акцию стало заявление российской дипмиссии с осуждением позиции властей, при попустительстве которых стал возможен этот вандализм.