Париж, 27 января, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на то, что поставляет вооружение киевскому режиму. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Мы не воюем с Россией, и никто из наших партнёров не находится в состоянии войны», — сказала Лежандр.

Она добавила, что поставка Францией вооружений киевскому режиму не является соучастием в военных действиях.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы «ведут войну против России». В партии «Альтернатива для Германии» потребовали, чтобы она ушла в отставку за такие слова.