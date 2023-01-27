Санкт-Петербург, 27 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель дорогой иномарки отказался подчиниться законным требованиям полицейских и пытался сбежать от правосудия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мария Девахина/РИА Новости Машина ДПС

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В ведомстве уточнили, что автомобиль «Бентли Bentayga» под управлением 58-летнего петербуржца наряд ДПС остановил около полудня 26 января на 160 км трассы «Скандинавия» для проверки документов. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

«Инспектор предложил ему пересесть в служебный автомобиль для разбирательства. Спустя несколько минут под надуманным предлогом нарушитель попросил разрешения выйти из полицейской машины, а затем быстро сел за руль своего автомобиля и на большой скорости скрылся в сторону Выборга», ― уточнили в ГУ МВД.

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Сбежавшего нарушителя удалось разыскать через несколько часов на территории охотничьего хозяйства недалеко от поселка Великое Выборгского района Ленобласти. Мужчина повёл себя агрессивно и активно сопротивлялся сотрудникам полиции. Стражам порядка пришлось надеть на него наручники.

«После этого водителя «Бентли» доставили в полицию Выборга. Там мужчина был освидетельствован, алкотестер дал положительный результат ― 1,097 промилле», ― добавили в пресс-службе.

На нарушителя составили административные протоколы. Теперь ему грозят лишение права управления автомобилем и административный арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года пьяный мужчина угнал автомобиль такси в центре Петербурга и, скрываясь от погони, пошёл на таран полицейских автомобилей. Ему удалось прорваться, но уже при следующем столкновении с обычным автомобилем угонщик погиб на месте.