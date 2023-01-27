Путин дал поручение разработать комплекс мер для повышения рождаемости
Москва, 27 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 27 января.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодая мама с коляской
«Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей», — говорится в поручении.
Правительству также поручено предусмотреть оценку результативности дополнительных мер, источники и объем финансирования.
Данное поручение надлежит выполнить до 10 февраля 2023 года.