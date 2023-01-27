Белград, 27 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Первая ракетка Сербии Новак Джокович заявил, что его отец, когда сфотографировался с российским флагом, думал, что фотографируется с сербами. Об этом, как передаёт 27 января телеканал France 24, спортсмен сообщил журналистам.

Алексей Филиппов/РИА Новости Новак Джокович

Он отреагировал на критику за попавшее в Сеть фото с российскими фанатами на открытом чемпионате Австралии.

«Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Эта группа людей неправильно использовала его в этой ситуации», — сказал Джокович.

Стоит отметить, что, кроме фото, где отец Джоковича держит флаг России и стоит рядом с фанатом в футболке с буквой «Z», в Сеть попало видео, где он говорит: «Да здравствуют русские».