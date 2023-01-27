Копенгаген, 27 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Посольство России в Дании выступило с осуждением акций по сожжению Корана. В российской дипмиссии назвали эти акции «публичным глумлением над чувствами верующих». Напомним, одна из них состоялась 27 января перед зданием консульского отдела российского посольства.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости Коран

Пресс-служба дипмиссии в своем телеграм-канале отметила, что эти акции произошли «при попустительстве датских властей». Сожжение Корана является «не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией», заявили в российском посольстве. Она рассчитана на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», подчеркнули в дипмиссии.

«Возможности для подобных выходок должны быть полностью исключены, а их организаторы привлечены к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, о серии актов по сожжению Корана, совершенных 27 января в Дании.