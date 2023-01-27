Ярославль, 23 января, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 21 января на территории Ярославской области началась ежегодная профилактическая операция «Снегоход». В ней принимают участие инспекторы Гостехнадзора, сотрудники полиции и специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Проверка снегоходов на Рыбинском водохранилище

Инспекторы и полицейские будут выявлять незарегистрированную технику, а также факты ее эксплуатации без прохождения обязательного техосмотра или лицами, не имеющими разрешительных документов.

Большая часть рейдов проводится в акватории Рыбинского водохранилища, где снегоходная техника эксплуатируется наиболее активно. В Рыбинском районе зарегистрировано около 25% всех снегоходов области.

«Рейды будут проходить каждую неделю начиная с сегодняшнего дня и до начала марта. За первый рейд было выписано 15 протоколов. Нарушителям грозит штраф в размере 300 рублей. Кроме того, в ходе рейда был выявлен факт управления техникой без соответствующих документов. Снегоход направили на штрафстоянку», — сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Юрий Якуценак.

По состоянию на 20 января на территории Ярославской области зарегистрировано 2713 снегоходов. Это на 200 больше, чем в прошлом году.