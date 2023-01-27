Луганск, 27 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. По данным МВД республики, он принадлежал украинской диверсионно-разведывательной группе. Об этом 27 января сообщили в центре общественных связей ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечено, что вычислили место нахождения тайника диверсантов сотрудники МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики. В нем находились оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Всего в тайнике было найдено около 3 тыс. патронов различного калибра, два электродетонатора, тротиловые шашки, автомат АКС-74 с магазином к нему, несколько ручных гранат, а также подствольный гранатомет.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в ЛНР обнаружили схрон с иностранным вооружением для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР.