В Госдуме предложили альтернативу реестрам разрешенных и запрещенных игр
Депутат Госдумы предложил альтернативу реестрам разрешенных и запрещенных игр
Москва, 27 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Отказаться от составления списков разрешенных и запрещенных видеоигр и ввести их «рейтингование» предложил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
«На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая не только будет рекомендовать возраст, но еще описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребенку в это играть», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.
Он убежден, что дети не будут пользоваться неким «каталогом одобренных игр».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве России обсуждается вопрос создания «каталога одобренных онлайн-игр». Соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру, Минпросвещения и Минцифры был отправлен аппаратом правительства РФ. Предлагается также создать реестр, в который будут входить как одобренные, так и запрещенные игры. При этом планируется обязать разработчиков ввести вход «через российские системы идентификации и аутентификации».
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее заявил о том, что комитет разработает отдельный законопроект , связанный с регулированием компьютерных игр.
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