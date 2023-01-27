Москва, 27 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Отказаться от составления списков разрешенных и запрещенных видеоигр и ввести их «рейтингование» предложил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

«На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр, которая не только будет рекомендовать возраст, но еще описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребенку в это играть», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Он убежден, что дети не будут пользоваться неким «каталогом одобренных игр».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве России обсуждается вопрос создания «каталога одобренных онлайн-игр». Соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру, Минпросвещения и Минцифры был отправлен аппаратом правительства РФ. Предлагается также создать реестр, в который будут входить как одобренные, так и запрещенные игры. При этом планируется обязать разработчиков ввести вход «через российские системы идентификации и аутентификации».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее заявил о том, что комитет разработает отдельный законопроект , связанный с регулированием компьютерных игр.

Читайте также: Власти России хотят выделить до $50 млрд на развитие видеоигр