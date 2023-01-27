Москва, 27 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до 15 июля ввести в России должность врача-стажера. Соответствующее поручение опубликовано 27 января на сайте Кремля.

Алексей Майшев/РИА Новости Врач подготавливается к операции

В тексте поручения говорится о введении в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера. Это позволит ординаторам начиная со второго года обучения работать по специальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент поручил утвердить программы социально-экономического развития новых регионов России.