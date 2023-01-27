Москва, 27 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Правительству России поручается до 1 июля текущего года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы повышение опережало темпы инфляции в стране. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, обнародованном 27 января на сайте Кремля.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Уборщица

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — говорится в документе.

Кроме того, правительству РФ поручено разработать предложения дальнейшего повышения МРОТ.