Москва, 27 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития новых регионов России. Правительство РФ обязали до 31 марта 2023 года доложить об исполнении поручения.

ИА REGNUM Россия

При разработке этих программ российскому правительству необходимо учесть, чтобы к 2030 году присоединившиеся к России субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — достигли социально-экономических показателей, соответствующих среднероссийским.

Перечень поручений дан в соответствии с итогами заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года под председательством президента РФ.

Напомним, в декабре 2022 года был запущен процесс синхронизации законодательства регионов России, вошедших в состав России, с федеральными законами. Тогда же вице-премьер Денис Мантуров заявил о разработке для каждого из вернувшихся в состав России субъектов отдельной программы социально-экономического развития.