Москва, 27 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Правительству России в 2023 году необходимо принять меры по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных государств. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание: а) решению в 2023 году следующих ключевых задач: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств», ― говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года.

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Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, также следует уделить внимание развитию необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платёжной.

Ответственные за исполнение поручения премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти должны представить соответствующий доклад до 1 марта 2023 года, далее ― один раз в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность развития кооперации в сфере инноваций с дружественными странами, которых, по словам главы российского правительства, немало.