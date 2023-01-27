Берн, 27 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Швейцария не может передать Киеву замороженные российские активы, потому что в конфедерации уважают право на собственность. Об этом 27 января заявила на брифинге государственный секретарь швейцарского МИД Лилиан Лэ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — сказала Лэ.

По её словам, поиски законных оснований для конфискации продолжаются. Вопрос обсуждают на уровне G7.

Напомним, по данным швейцарских властей, в стране заморозили российские активы почти на $8 млрд. Кроме того, были заморожены 15 объектов недвижимости. Ранее в юридической службе Евросоюза также признали, что не получилось найти правовых способов конфисковать российские активы.