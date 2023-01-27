Тегеран, 27 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым после нападения на посольство в Тегеране, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Глава иранского ведомства выразил соболезнования Баку в связи с гибелью сотрудника посольства.

Глава МИД Ирана в беседе уточнил, что нападение на азербайджанское посольство в Тегеране было использовано врагами, и призвал не допустить, чтобы этот инцидент негативно отразился на отношениях между странами.

Азербайджан также получил предложение от иранской стороны совместно расследовать нападение. Джейхун Байрамов приветствовал эту идею.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Ибрагим Раиси распорядился расследовать нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое произошло 27 января. В результате нападения один человек погиб, ещё двое получили ранения.