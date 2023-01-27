Москва, 27 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Информационное противоборство в политике является составной частью любой войны, при этом едва ли не самым важным. Что касается этого вопроса в настоящее время, то Россия эту войну проиграла. Такое мнение высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия»).

Нина Зотина/РИА Новости Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров

По его словам, Россия имеет хорошую готовность к любой войне, в том числе ядерной, но не к информационной.

«Мы вообще не готовы к информационной войне, в принципе. К ядерной войне готовы, к полевой войне готовы, к информационной — не готовы. Хотя информационная часть войны является таким же важнейшим составляющим военных действий, если не главным. Мы эту войну проиграли», — заявил депутат.

Он отметил, что у РФ гораздо меньше ресурсов в противостоянии в информационной сфере, чем у США. Понимая это, необходимо создать «систему борьбы, переосмыслить сам подход», считает Федоров.

Он также подчеркнул, что в США создана «огромная фабрика» информационной войны, которая «стоит миллиарды долларов». Она является «механизмом создания общественного мнения». В России необходимо также заниматься этим вопросом через закрепление идеологии патриотизма в Конституции РФ, считает депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор за распространение фейков заблокировал сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР), которые публиковали недостоверную информацию и дискредитирующие Вооруженные силы России материалы.