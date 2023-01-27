Киев, 27 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украине как можно скорее требуются западные поставки танков. Если американские M1 Abrams прибудут через пять-шесть месяцев, это будет слишком поздно. Об этом 27 января в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Танк M1 Abrams

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По словам украинского лидера, до сих пор неизвестны сроки поставок европейских танков, которые должны передать украинской стороне гораздо раньше боевых машин США. При этом он выразил уверенность в отправке вооружения на Украину, так как решение об этом было принято.

На вопрос журналистки о сроках поставок американских танков Abrams к августу, политик заявил: «Слишком поздно».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент США Джо Байден заявил, что разрешил отправить 31 танк Abrams на Украину. Однако, по данным Politico, у Пентагона нет в наличии достаточного количества танков для передачи Киеву, поэтому их будут заказывать.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не сможет так быстро, как, возможно, хотелось бы Киеву поставить танки Abrams. По его слваом, это займёт многие месяцы.