Артистам с Украины запретили выступать на фестивале в ФРГ из-за Нетребко
Киев запретил украинским артистам участвовать в одном фестивале с российской певицей в Германии
Берлин, 27 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Киев запретил артистам с Украины участвовать в фестивале в Висбадене в Германии, запланированном на май, потому что там будет выступать оперная певица из России Анна Нетребко. Об этом 26 января сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генконсул Украины в Гессене Вадим Костюк.
«Им это запрещено», — сказал украинский дипломат.
Костюк сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что Киев ввёл санкции против Нетребко. По его словам, когда харьковский театр имени Шевченко и национальный симфонический оркестр Украины подавали заявки на участие в фестивале, они не знали, что там будет Нетребко, кроме того, тогда она не была под санкциями.
Напомним, Киев ввёл санкции в отношении Нетребко из-за того, что она отказалась публично осудить спецоперацию по денацификации Украины.