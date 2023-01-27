Берлин, 27 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Киев запретил артистам с Украины участвовать в фестивале в Висбадене в Германии, запланированном на май, потому что там будет выступать оперная певица из России Анна Нетребко. Об этом 26 января сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генконсул Украины в Гессене Вадим Костюк.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Анна Нетребко

«Им это запрещено», — сказал украинский дипломат.

Костюк сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что Киев ввёл санкции против Нетребко. По его словам, когда харьковский театр имени Шевченко и национальный симфонический оркестр Украины подавали заявки на участие в фестивале, они не знали, что там будет Нетребко, кроме того, тогда она не была под санкциями.

Напомним, Киев ввёл санкции в отношении Нетребко из-за того, что она отказалась публично осудить спецоперацию по денацификации Украины.