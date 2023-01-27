Вашингтон, 27 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Североатлантический альянс напрямую не вовлечены в происходящее на Украине. Об этом в эфире CNN 27 января заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Читайте также: Орбан назвал поставляющие оружие Киеву страны участницами конфликта

Представитель американской администрации уверен, что это противостояние России и Украины.

«Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», ― пояснил он.

Ранее по теме: Дипломат Гаврилов заявил о новом уровне противостояния России и НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные страны и Киев готовы сделать всё для нанесения максимального ущерба России, и речь уже давно не идёт об обороне Украины. Она напомнила, что заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о готовности использовать оружие НАТО для ударов по российским городам. По её словам, это свидетельствует о намерении стран Запада повысить ставки в конфликте на территории Украины, и это приведёт к его затягиванию и росту числа жертв.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что те страны Запада и Европы, которые поставляют оружие и военную помощь Киеву, становятся участниками конфликта на Украине.